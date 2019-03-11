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Allo Taxi Reims (Conventionné VSL)

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Besoin d’un taxi à Reims pour un trajet ponctuel, un déplacement médical, une gare, un aéroport ou une course longue distance ? Allo Taxi Reims assure vos transports avec sérieux et réactivité. Réservation simple, horaires précis, trajets organisés selon votre destination : un service clair pour vos déplacements au quotidien.

Commune de stationnement : Voulangis N°1 / Jouarre N°1 / Vulaines-sur-Seine N°2 / Fontainebleau N°7

De 1 à 4 passagers
Lecteur carte vitale et CB
Disponible 24h/7j

Réserver un taxi à Reims et aux alentours

Prise en charge sur demande à :
  • Reims
  • Tinqueux
  • Saint-Brice-Courcelles
  • Thillois
  • Cormontreuil
  • Bezannes
  • Champfleury
  • Cernay-lès-Reims
  • Bétheny
  • Witry-lès-Reims
  • Gueux
  • Muizon
  • Toute la Communauté urbaine du Grand Reims
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Pourquoi commander un taxi à notre compagnie ?

Prix réglementés

Nous respectons rigoureusement la législation et nous pratiquons donc les tarifs en accord avec la réglementation de la préfecture.

Taxi conventionné par la CPAM

Le transport conventionné ou VSL est soumis à la bonne remise au chauffeur de votre carte vitale à jour et du bon de transport.

Options de paiement variées

Le paiement s'effectue directement au chauffeur sur la base du montant affiché sur le taximètre. Réglez par carte, espèces ou via votre application.

Une grande disponibilité

Nous travaillons en équipe. Cela nous permet de pouvoir vous proposer un transfert taxi à tout moment de jour comme de nuit.

Véhicule taxi confortable à Reims

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Mercedes Classe C
1 à 4 passagers
Bouteille d'eau
Chargeurs smartphones
Magazines
WIFI Gratuit
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Tarifs d'Allo Taxi Reims

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Partenaire de vos assurances

Services de transport privé sur Reims

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Transport médical

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Toutes distances

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Aéroports

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Gares

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Transport de Colis

chauffeur taxi a reims vers parcs attraction

Parcs d'attraction

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Entreprise

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Mariage

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Visite et tourisme

Taxi conventionné à Reims pour vos déplacements médicaux

Allo Taxi Reims propose un service de taxi conventionné destiné aux patients devant se rendre à un rendez-vous médical prescrit. Le transport assis permet de rejoindre l’établissement de soins dans un cadre confortable, avec une prise en charge ponctuelle, un trajet organisé à l’avance et un accompagnement rassurant jusqu’à l’arrivée.

Ce service répond aux déplacements liés à une consultation, une hospitalisation, une séance de radiothérapie, une dialyse, une rééducation ou un examen. Le départ peut se faire depuis votre domicile, avec aller simple ou aller-retour, selon la prescription, l’horaire du rendez-vous et l’organisation prévue avec le patient concerné.

Les déplacements peuvent être organisés vers les principaux établissements de santé de Reims et de son agglomération. Exemples de desserte :

  • CHU de Reims
  • Hôpital Robert-Debré
  • Hôpital Maison Blanche
  • Polyclinique Reims-Bezannes
  • Institut Godinot
  • centres d’imagerie, laboratoires et cabinets spécialisés à Reims, Bezannes ou Tinqueux, selon le lieu du rendez-vous médical prévu.
Nous pouvons aussi vous conduire dans l’un des hôpitaux de Paris et de la région parisienne. Suivant la distance, un accord préalable de la CPAM peut être nécessaire pour la prise en charge.
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Service taxi toutes distances au départ de Reims

transport toutes distances en taxi depuis et vers reims

Pour un déplacement privé ou professionnel, Allo Taxi Reims assure vos trajets toutes distances avec une organisation simple et fiable. Départ depuis Reims, transfert sur réservation, parcours direct, confort à bord : le service Taxi Reims répond aux besoins de mobilité vers une autre ville, en roulant sur autoroute ou nationale en fonction des conditions de circulation à l’instant T.

Le trajet à la demande peut être organisé vers les communes proches, les grandes villes du département ou les secteurs limitrophes. Nous desservons par exemple :

  • Épernay
  • Châlons-en-Champagne
  • Tinqueux
  • Cormontreuil
  • Rethel
  • Laon

Nous assurons aussi une prise en charge depuis toutes les communes de la métropole de Reims, aussi appelée Communauté urbaine du Grand Reims.

Besoin de rejoindre une ville plus éloignée pour un déplacement personnel, familial ou professionnel ? Allo Taxi Reims assure aussi les trajets vers des destinations comme Charleville-Mézières, Troyes, Metz, Nancy, Paris ou Amiens. Le service Taxi Reims permet ainsi de relier facilement une commune, un département ou une région voisine.

Pour les transferts longues distances, nous vous recommandons de privilégier la réservation par téléphone.

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Transferts aéroports depuis Reims

Allo Taxi Reims assure vos transferts aéroports avec une prise en charge ponctuelle depuis votre domicile, votre hôtel ou votre lieu de travail. Le trajet est réservé selon l’horaire de votre vol, avec départ anticipé, conduite souple, aide aux bagages et arrivée directe au terminal demandé, sans correspondance ni contrainte.

Selon votre destination, le service Taxi Reims permet de rejoindre l’aéroport dans des conditions simples et rassurantes. L’horaire de départ est ajusté au trafic, au temps d’enregistrement et à l’heure d’embarquement. Vous évitez les changements de transport en bus ou en train, les attentes inutiles et les contraintes liées au stationnement sur place.

Les bagages de gros volume et les besoins particuliers doivent être signalés dès la réservation.

Parmi les transferts régulièrement assurés, plusieurs aéroports peuvent être desservis au départ de Reims :

  • Paris-Charles-de-Gaulle
  • Paris-Orly
  • Vatry
  • Beauvais-Tillé
  • Luxembourg Airport

Allo Taxi Reims adapte le trajet au terminal, à l’horaire du vol et au nombre de bagages, pour un déplacement préparé avec sérieux, depuis Reims.

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Taxi gare à Reims pour vos départs et arrivées

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Réserver un taxi pour la gare permet d’anticiper un départ matinal, une arrivée tardive ou un train à horaire précis. Allo Taxi Reims organise vos transferts avec ponctualité depuis votre domicile, votre hôtel ou votre bureau. Le service Taxi Reims facilite les déplacements ferroviaires avec un service planifié selon besoins.

Selon votre train, le trajet peut être réservé vers les principales gares du secteur. Exemples de desserte :

  • Gare de Reims Centre
  • Gare Champagne-Ardenne TGV
  • Gare de Bezannes
  • Gare d’Épernay

Si vous avez un doute sur l’horaire de départ, contactez-nous. Notre équipe possède une grande expérience dans le domaine du transport privé, nous pourrons donc vous conseiller pour garantir une arrivée ponctuelle.

Déplacement professionnel, week-end, retour de voyage ou départ en famille : le taxi gare répond à des besoins concrets de mobilité. Allo Taxi Reims permet de rejoindre la gare sans dépendre d’un stationnement, d’un bus ou d’une correspondance. Vous gagnez en confort notamment lorsque vous voyagez avec un gros bagage.

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Vos livraisons en taxi à Reims

Allo Taxi Reims propose un service de livraison pour les envois urgents au départ de Reims et des communes voisines. Cette solution permet d’acheminer rapidement un pli, un colis ou un document professionnel sans passer par un circuit standard ou par un prestataire peu soucieux du soin à porter à votre colis.

Ce service de livraison en taxi à Reims convient pour remettre un dossier, déposer des clés, transmettre un contrat signé ou livrer un petit colis dans un délai précis. Il répond aux besoins des particuliers comme des professionnels qui recherchent un transport réactif, avec départ programmé, remise claire et destination définie dès la réservation de la course.

Pour toutes informations complémentaires, composez notre numéro ou cliquez sur les boutons téléphone de ce site.

Les livraisons peuvent être organisées au départ de Reims vers l’ensemble de la Marne ainsi que certaines communes de Seine-et-Marne situées à proximité. Exemples de desserte :

  • Tinqueux
  • Cormontreuil
  • Bétheny
  • Épernay
  • Châlons-en-Champagne
  • Dormans
  • Château-Thierry
  • La Ferté-sous-Jouarre
  • Coulommiers

Allo Taxi Reims répond ainsi aux besoins de livraison ponctuelle dans un secteur élargi.

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Taxi parc d’attractions au départ de Reims

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Prévoir un trajet vers un parc d’attractions permet de partir à l’heure, en famille ou entre amis, sans gérer l’itinéraire ni le stationnement. Allo Taxi Reims propose un transport dédié depuis Reims pour rejoindre Disneyland Paris dans de bonnes conditions, avec réservation préalable, horaire fixé et trajet organisé pour vous faire profiter au mieux de votre journée.

Ce service convient aux sorties programmées vers Disneyland Paris, pour une journée sur place, un séjour court ou un départ tôt le matin. Le transport est organisé depuis votre adresse à Reims ou dans les environs, avec une arrivée prévue selon vos billets, votre heure d’entrée ou l’organisation de votre visite.

Si vous souhaitez séjourner dans un hôtel de Disneyland, vous pouvez d’ores et déjà commander une navette aller-retour depuis Reims.

Pour que vous puissiez pleinement profiter de vos trajets et vous détendre, nous avons opté pour des véhicules haut de gamme. En effet, vous pourrez voyager avec style et confort, notamment dans une Mercedes Classe C de couleur noire, parfaitement entretenue, pouvant accueillir jusqu’à 4 passagers. Que ce soit pour une visite à Disney ou dans un autre parc, le service proposé par notre taxi depuis Montereau est un choix optimal. Votre confort et la satisfaction de notre clientèle sont notre priorité.

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Transport business à Reims

Dans un cadre professionnel, le transport doit suivre un horaire précis, un parcours clair et un rythme adapté à vos obligations. Allo Taxi Reims accompagne les déplacements business au départ de Reims pour les rendez-vous, réunions, visites de site ou journées de travail, avec une réservation simple et une organisation pensée pour votre agenda.

Ce service s’adresse aux dirigeants, salariés, indépendants et visiteurs professionnels ayant besoin d’un transport fiable dans le cadre de leur activité. Il peut s’agir d’un rendez-vous client, d’un déplacement inter-entreprises, d’un salon, d’un séminaire ou d’une réunion. L’objectif reste de faciliter vos trajets professionnels avec une logistique lisible.

Ce service est disponible à la durée ou à la demande.

Ce service convient aux rendez-vous planifiés, journées de réunion et déplacements d’affaires. Allo Taxi Reims assure ainsi tous les déplacements professionnels pour répondre aux besoins des entreprises et des actifs en mobilité entre Reims et les points stratégiques de la région parisienne :

  • Roissy
  • La Défense
  • Paris centre
  • Marne-la-Vallée
  • Saint-Denis
  • Boulogne-Billancourt
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Mise à disposition taxi mariage à Reims

chauffeur prive taxi pour mariage a reims

Pour un mariage, le transport participe au bon déroulement de la journée. Allo Taxi Reims propose une mise à disposition permettant d’enchaîner cérémonie, réception, photos ou déplacements des proches avec un véhicule réservé sur une durée définie. Les horaires, adresses et étapes sont prévus selon l’organisation retenue par les mariés.

Cette formule convient pour conduire les mariés, accueillir des invités ou relier la mairie, le lieu de cérémonie et la salle de réception. Elle facilite les transitions entre chaque temps fort, tout en gardant un cadre clair pour les trajets prévus pendant l’événement et sa préparation, sans déséquilibrer votre organisation.

Notre équipe répond à toutes vos questions supplémentaires et vous fournit un devis gratuit.

Réserver un véhicule avec chauffeur pour plusieurs heures permet de disposer d’une solution suivie, du premier déplacement jusqu’aux derniers transferts. Notre chauffeur taxi assure donc chacun de vos déplacements depuis et vers :

  • la mairie (place de l’hôtel de ville),
  • la Cathédrale Notre-Dame de Reims (place du Cardinal Luçon),
  • la salle de réception (Royal Comedy Club, La Closeraie, etc.)
  • un domaine (Domaine Pommery, Les Crayères, La Farm, etc.)
  • un hôtel (La Caserne Chanzy, le Novotel Reims Tinqueux, le Radisson, etc.)
  • un lieu de séance photo (parc, jardin, etc.)
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Service de tourisme au départ de Reims

Découvrir une ville ou organiser une visite demande un transport souple, surtout lorsqu’il faut relier plusieurs lieux dans la même journée. Allo Taxi Reims propose un service de tourisme au départ de Reims pour circuler entre sites d’intérêt, communes voisines et adresses choisies, selon un programme établi en amont avec les passagers.

Ce service convient aux visiteurs souhaitant explorer Reims, son patrimoine et les environs sans dépendre d’un circuit imposé. Il peut s’agir d’une journée consacrée au centre historique, aux maisons de champagne, aux villages viticoles ou aux points d’intérêt de la région, avec un parcours construit selon vos envies de visite.

Nous nous adressons ici directement aux vacanciers mais aussi aux professionnels du tourisme qui souhaitent proposer une solution de mobilité à leurs clients.

Notre compagnie permet ainsi d’organiser une découverte locale avec des étapes choisies selon votre itinéraire de visite. Parmi les destinations régulièrement demandées, plusieurs lieux peuvent être intégrés à un parcours touristique comme :

  • la cathédrale Notre-Dame de Reims,
  • la basilique Saint-Remi,
  • les caves de champagne,
  • Épernay,
  • Hautvillers,
  • Verzenay
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