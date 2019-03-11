Allo Taxi Reims (Conventionné VSL)

Politique de Cookies

Introduction

Cette politique de cookies explique comment Webaudit France SARL (« nous », « notre », ou « nos ») utilise des cookies et des technologies similaires pour vous reconnaître lorsque vous visitez notre site web. Elle explique ce que sont ces technologies et pourquoi nous les utilisons, ainsi que vos droits de contrôler notre utilisation de celles-ci.

Qu'est-ce qu'un Cookie ?

Un cookie est un petit fichier de données stocké sur votre ordinateur ou appareil mobile par votre navigateur web lorsque vous visitez certains sites. Les cookies sont largement utilisés pour faire fonctionner ou améliorer le fonctionnement des sites, ainsi que pour fournir des informations commerciales et marketing aux propriétaires du site.

Comment Utilisons-nous les Cookies ?

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-Assurer le bon fonctionnement du site.

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-Mémoriser vos préférences et fournir des fonctionnalités et des contenus personnalisés.

-Comprendre l'efficacité de nos campagnes publicitaires.

Types de Cookies Utilisés

-Cookies Essentiels : Ces cookies sont nécessaires pour vous permettre de naviguer sur le site et utiliser ses fonctionnalités.

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Gestion des Cookies

Vous avez le choix de configurer votre navigateur pour accepter tous les cookies, rejeter tous les cookies, ou vous avertir lorsqu'un cookie est envoyé. Chaque navigateur est différent, donc consultez le menu « Aide » de votre navigateur pour apprendre comment modifier vos préférences en matière de cookies.

Consentement aux Cookies

Lorsque vous visitez notre site pour la première fois, nous pouvons demander votre consentement pour l'utilisation de cookies. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment.

Modifications de la Politique de Cookies

Nous pouvons mettre à jour cette politique de cookies de temps à autre. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page pour vous tenir informé des dernières informations sur notre utilisation des cookies.

Contact

Si vous avez des questions sur notre utilisation des cookies, veuillez nous contacter à [contact@webaudit.fr].